Afrique du Sud: le vol d'électricité, une question de "survie"

Elle lutte et tire comme une acharnée sur le long câble que des policiers armés, en casque et gilets pare-balle, finissent par arracher du sol et confisquer: cette connexion illégale était le seul moyen pour cette habitante d'un bidonville miséreux du Cap d'avoir de l'électricité.

Et 60 millions de Sud-Africains sont à nouveau privés de courant pendant des durées record, jusqu'à près de douze heures par jour, pendant des délestages imposés et programmés.

Selon les autorités, ces méthodes aggravent la crise de l'énergie. Après une accalmie ces derniers mois, les coupures d'électricité ont repris de plus belle cette semaine dans la première puissance industrielle africaine, au climat économique et social morose.

Pendant des heures, les forces de l'ordre ont débusqué les câbles enfouis, armés de pelles, de grandes cisailles et de gants. Certains ont tenté de les arrêter, d'expliquer.

- Attendre de mourir ? -

"Au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait? On s'allonge et on attend de mourir? Ou on essaie comme n'importe quel être humain, animal, de se battre pour survivre", lance Fernando Williams, un habitant du bidonville.