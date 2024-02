Afrique du Sud: neuf supporters de l'ANC meurent dans un accident de car

Huit passagers sont morts sur le coup et un neuvième a succombé à ses blessures à l'hôpital, selon la police. Des dizaines de passagers ont été blessés, certains grièvement.

Selon les autorités, 70 personnes se trouvaient à bord du car lorsque celui-ci est sorti de la route et s'est retourné, près de la ville de Paulpietersburg (est).

Selon les enquêtes d'opinion, l'ANC pourrait perdre sa majorité absolue et se voir contrainte de former un gouvernement de coalition.

Plus de 27 millions d'électeurs inscrits, sur une population de 62 millions d'habitants, sont appelés à se rendre aux urnes le 29 mai pour renouveler leur Parlement, qui désignera le prochain président.

Éclaboussé par les scandales de corruption, le parti au pouvoir depuis l'avènement de la démocratie dans le pays et la victoire de Nelson Mandela en 1994 voit son hégémonie de plus en plus contestée.