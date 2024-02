Afrique du Sud: Tshepo Jeans, du township au luxe sur-mesure

"Le township n'était pas prêt pour mon sens de la mode", plaisante cet homme élancé et élégant, cheveux ras, barbichette et large sourire, qui a grandi près de Johannesburg.

Tshepo Mohlala était la risée de son township sud-africain quand adolescent, il a porté, avant tout le monde, des jeans super étroits. A 32 ans, l'entrepreneur tendance savoure sa revanche et "porte sa couronne", avec le succès de sa marque de luxe, plébiscitée par Beyoncé ou Meghan Markle.

Dès le lancement de sa marque en 2015, le créateur se concentre sur le corps des femmes africaines, mal servies par les marques occidentales.

Ici, "beaucoup de femmes ont la taille fine, des fesses et des hanches marquées. Elles ont du mal à trouver une paire de jeans parfaitement adaptée", confie-t-il. C'est ce constat qui l'a mis sur la piste du sur-mesure, idéal pour mettre en valeur "votre corps, votre style et votre confort".

Au fond de son "atelier" aux larges fenêtres et haut de plafond, une dizaine de petites mains affairées et tout un mur de patrons en papier craft. Ici, on crée du jean personnalisé pour l'équivalent de 350 euros, une petite fortune en Afrique du Sud.