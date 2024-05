Ageas prend une participation dans le chinois Taiping Pension

Ageas va prendre une participation de 10% dans le spécialiste chinois en pensions et assurances collectives Taiping Pension (TPP). L'assureur belge va débourser à cette fin 1,075 milliards de yuans (environ 140 millions d'euros), a-t-il annoncé lundi.

TPP est une filiale du groupe China Taiping Insurance Holding. Ageas y entrera désormais via une augmentation de capital. L'opération devrait être finalisée au début de l'année prochaine, après obtention des autorisations nécessaires.

Selon Ageas, TPP est "l'un des plus grands assureurs pension de Chine". L'entreprise, basée à Shanghai, gérait l'année passée plus de 70 milliards d'actifs.

China Taiping, détenue en grande partie par le gouvernement chinois, et Ageas collaborent depuis 2001 et le groupe belge est déjà entré au capital de plusieurs filiales du groupe chinois, notamment Taiping Life (assurance vie) et Taiping Reinsurance (réassurance).

"Nous nous réjouissons de travailler avec un partenaire de longue date pour offrir des solutions de retraite aux Chinois", a déclaré Hans De Cuyper, CEO d'Ageas. "En raison du vieillissement de la population, le pays est confronté à d'importants défis démographiques, ce qui accroît rapidement la demande de produits d'épargne-retraite. Nous considérons qu'il s'agit d'une opportunité particulièrement intéressante de prendre pied sur un marché qui est une priorité pour le gouvernement."