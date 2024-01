Agriculteurs: Karine Le Marchand animera une émission spéciale sur M6 et RTL dimanche

Karine Le Marchand animera une émission spéciale consacrée à la grogne des agriculteurs dimanche soir sur M6 et RTL, a annoncé mardi le groupe M6, au lendemain du soutien affiché au monde agricole sur un point de blocage par l'animatrice de "L'amour est dans le pré".

A partir de 20H05, "Karine Le Marchand et les journalistes de M6 et RTL recevront en plateau des agriculteurs et des personnalités politiques pour débattre" de la crise en cours et "évoquer des solutions", explique M6 dans un communiqué.