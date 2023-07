Agroalimentaire: la Commission ouvre la voie à de nouvelles techniques génomiques

Ces techniques, attendues par une majorité de syndicats agricoles et d'États membres, permettent de développer des variétés végétales améliorées, qui pourraient être plus résilientes au changement climatique et aux organismes nuisibles, nécessiteraient moins d'engrais et de pesticides ou offriraient des rendements plus élevés.

Elles pourraient déboucher sur des aliments moins allergisants (gluten) ou cancérogènes (ex: moins d'acrylamide, substance potentiellement cancérigène, dans les frites), des maïs plus résistants aux sécheresses, etc.