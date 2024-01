Aidé par l'Etat, ArcelorMittal investit gros pour décarboner son site de Dunkerque

L'argent débloqué par l'entreprise et l'Etat permettra de construire deux fours électriques ainsi qu'une unité de réduction directe du fer, première étape pour produire l'acier décarboné.

Le président Emmanuel Macron a salué "un accord historique" permis par le plan France 2030 dédié à l'innovation. "À terme, c’est plus d'1% de nos émissions de CO2 supprimées", s'est-il félicité dans un message sur le réseau LinkedIn.

Ces installations fonctionnant à l'électricité et au gaz, et à terme à l'hydrogène, se substitueront à un de ses hauts fourneaux fonctionnant au charbon, symboles de la sidérurgie mais fortement polluants. L'usine fait partie des 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France.

Au total, les investissements devraient permettre de réduire les émissions de CO2 du site de 4,4 millions de tonnes par an.

- "Une victoire majeure" -