Air Belgium "n'arrête pas ses activités à Charleroi, ni en Wallonie"

La période entre fin mars et fin octobre est une saison faible pour ces destinations, justifie-t-elle. "Le contexte économique actuel reste délicat pour les compagnies aériennes (la crise énergétique n'est malheureusement pas derrière nous) et un dumping des tarifs important au départ de la France impacte défavorablement ces destinations au départ de la Belgique, durant la basse saison", argumente Air Belgium.

Selon le transporteur, de nombreuses compagnies aériennes sont d'ailleurs actuellement contraintes de revoir leurs programmes de vols et même de suspendre complètement certaines routes. "Les vols depuis Charleroi ne disparaissent pas du planning des opérations futures", assure-t-il.

La suspension temporaire des liaisons entre Brussels South Charleroi Airport (BSCA) et les Antilles françaises pour la saison d'été n'a en outre aucun impact sur le personnel, affirme encore Air Belgium, qui "continue de recruter pour le développement de ses activités et travaille à maintenir des opérations rentables". Les liaisons entre Zaventem et l'Afrique du Sud sont, à ce titre, un véritable succès depuis leur lancement en septembre dernier. C'est d'ailleurs la compagnie qui transportera la délégation belge vers ce pays lors de la visite d'État du roi Philippe et de la reine Mathilde du 22 au 27 mars prochains.

Par ailleurs, l'activité cargo continue son expansion, ajoute encore l'entreprise, qui dit être un acteur majeur du fret à Bruxelles et en Wallonie.