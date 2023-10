Air France-KLM veut acquérir jusqu'à 19,9% du capital de la compagnie scandinave SAS

Ce consortium, réunissant Air France-KLM et les fonds d'investissement Castlelake et Lind Invest, a été retenu par le conseil d'administration de SAS "comme le candidat gagnant dans le cadre du processus de sollicitation de financement" lancé par la compagnie dont les Etats danois et suédois sont les premiers actionnaires, a précisé le groupe aérien dans un communiqué.

"En cas d'autorisation et de levée de toutes les autres conditions suspensives (...), le consortium et l'État danois investiraient 1,175 milliard de dollars US, dont 475 millions de dollars US en actions ordinaires et 700 millions de dollars US en obligations convertibles garanties", selon la même source.