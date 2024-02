Airbnb entend progresser sur des marchés "mal desservis", dont la Belgique

Après avoir mis l'accent ces trois dernières années sur son service à la clientèle, Airbnb compte désormais progresser sur les "marchés internationaux mal desservis". La plateforme se félicite de résultats fantastiques en Allemagne, au Brésil et en Corée du Sud, et souhaite se concentrer davantage sur des pays comme la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas. Elle précise que l'intelligence artificielle a complétement changé l'expérience client sur l'application.

Les résultats trimestriels font aussi état d'une perte de 349 millions de dollars, contre des recettes de 319 millions de dollars l'année précédente. La société explique que c'est le résultat d'une charge fiscale exceptionnelle d'un milliard de dollars.

Fin 2023, Airbnb offrait 7,7 millions de logements à la location, une augmentation de 18% en un an, si bien que l'entreprise évoque une "croissance à double chiffre dans toutes les régions". Brian Chesky, le co-fondateur et directeur exécutif indique que la progression est la plus notable dans les régions d'Asie-Pacifique et d'Amérique Latine.

Les locataires ont aussi empoché en 2023 plus de 57 milliards via la plateforme.