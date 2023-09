Airbus annonce la commande de 32 appareils supplémentaires A320neo par Cathay Pacific

Il s'agit de 32 A320neo et A321neo, d'une valeur située entre 3,2 et 4,1 milliards d'euros selon le dernier prix catalogue disponible (et jamais appliqué en raison des rabais consentis).

Ils sont destinés à rejoindre les flottes de Cathay Pacific et de sa filiale HK Express pour desservir principalement des destinations en Chine continentale et ailleurs en Asie, selon un communiqué.