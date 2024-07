Airbus: bénéfice net divisé par deux au premier semestre, à 825 millions d'euros

Lionel BONAVENTURE

Airbus a vu son bénéfice net quasiment divisé par deux au premier semestre (-46%), à 825 millions d'euros, plombé par une charge de près d'un milliard d'euros dans ses activités spatiales.

Engagé dans une remontée en cadence de sa production, l'avionneur européen a livré entre janvier et juin 323 avions commerciaux, sept de plus que l'an passé et réalisé un chiffre d'affaires de 28,8 milliards d'euros, en hausse de 4%, selon un communiqué publié mardi.