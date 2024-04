Airbus: le bénéfice net grimpe de 28% au 1er trimestre, à 595 millions d'euros

Ces résultats ont été obtenus "dans un contexte opérationnel ne présentant aucun signe d'amélioration. Les tensions persistent sur la scène géopolitique et dans la chaîne d'approvisionnement", affirme son président exécutif Guillaume Faury, cité dans le communiqué.

Entre janvier et mars, le groupe a livré 142 avions commerciaux, contre 127 sur la même période de 2023, et dégagé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros, en hausse de 9%, selon un communiqué publié jeudi.

La chaîne de fournisseurs, fragilisés par la pandémie, doit elle aussi investir et recruter afin d'augmenter sa production à la demande de l'avionneur. A cela s'ajoutent le renchérissement des matières premières, les difficultés d'accès à certains composants et les coûts de l'énergie qui provoquent des goulets d'étranglement et ont bridé la vitesse de remontée en cadence du géant européen.

Airbus prévoit de livrer 800 avions commerciaux cette année, contre 735 l'an passé, et encore loin des 863 livrés à ses clients en 2019, avant la survenue du Covid.

Pour autant, l'avionneur table sur la production mensuelle de 75 avions de la famille A320 en 2026. Il en a livré 48 par mois en moyenne l'an passé.