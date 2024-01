Alcool: les Français boivent moins mais les excès augmentent chez les femmes

Les Français boivent toujours beaucoup d'alcool, mais moins qu'avant, et les femmes ont tendance à rattraper les hommes lorsqu'il s'agit de "consommation ponctuelle excessive", révèle une étude des autorités sanitaires publiée mardi.

Depuis des dizaines d'années, les consommations hebdomadaires et quotidiennes des Français diminuent.

La part de consommateurs hebdomadaires, qui était de 62,6% en 2000, n'était plus que de 39% en 2021. Et la proportion d’adultes consommant de l'alcool tous les jours a été quasiment divisée par trois, passant de 21,5% en 2000 à 8,0% en 2021, selon cette étude qui s'appuie sur des données déclaratives.

La baisse de la consommation quotidienne perdure ces dernières années et s'observe aussi bien chez les hommes (15,2% en 2017 et 12,6% en 2021) que chez les femmes (5,1% en 2017 et 3,8% en 2021).