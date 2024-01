Aldi envoie un huissier au centre de Vaux-sur-Sûre, bloqué par des agriculteurs

Si le groupe, à l'instar du secteur de la grande distribution, affirme être "le plus grand soutien" des agriculteurs, il indique également qu'il est "temps de mettre fin aux actions". Aldi soutient que "les agriculteurs prennent en otage leur plus grand partenaire. Lorsque rien ne peut être vendu, rien n'est acheté aux agriculteurs non plus".

L'enseigne allemande dit avoir souhaité dialoguer avec les manifestants, en collaboration avec la fédération du commerce, Comeos, mais cette proposition a été rejetée. "Nous n'avons d'autre choix que d'envoyer un huissier pour éviter que le gaspillage de produits frais se poursuive. Ce sont justement ces produits pour lesquels les agriculteurs manifestent", ajoute Aldi par voie de communiqué.