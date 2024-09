Aldi rappelle des courgettes bio

L'enseigne recommande de ne pas consommer le produit et de le retourner au point de vente où il sera remboursé (également sans ticket de caisse).

Le produit concerné (2 pièces, 500g) est vendu avec le code EAN 27017364 et le numéro de lot 220573. Il a été vendu entre le 3 et le 5 septembre 2024 dans les magasins Aldi.

L'heptachlore est un insecticide utilisé il y a plus de 40 ans et désormais interdit mais dont on peut parfois encore retrouver certaines traces.