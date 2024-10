Alliances universitaires et solutions de décarbonation au menu des souverains

Mardi, deuxième journée de la visite d'Etat des souverains en France, le futur de l'industrie européenne et le défi de sa décarbonation étaient au centre de la visite du Roi et de la Reine en matinée. Dans la suite du programme du jour: une rencontre avec la maire de Paris Anne Hidalgo, un déjeuner avec les Belges de l'industrie culturelle et créative qui sont actifs en France, puis une après-midi consacrée aux alliances universitaires. Pour clore cette dernière journée à Paris: la réception officielle de l'ambassade de Belgique au Centre Pompidou, qui héberge actuellement une exposition sur le mouvement surréaliste.