Alphabet serait en passe de réaliser la plus grosse acquisition de son histoire

Alphabet, la maison-mère du moteur de recherche Google, serait en discussions pour racheter la start-up Wiz, spécialisée dans la cybersécurité, rapportent l'agence de presse financière Bloomberg et The Wall Street Journal sur la base de sources anonymes. La cible, estimée à 23 milliards de dollars (environ 21 milliards d'euros), serait la plus grosse acquisition de l'histoire d'Alphabet.