Alsace: en rouge et or, la Route des vins fête ses 70 ans

Elle déroule sur 170 kilomètres ses couleurs, rouge et or à l'automne. Depuis 70 ans qu'elle serpente entre coteaux et villages, la Route des vins d'Alsace reste une référence de l'oenotourisme, tout en s'adaptant à l'ère du numérique.

La Route des vins, "c'était une bonne idée, c'est certain", raconte celui qui continue à vendanger à 84 ans et se souvient de la création de l'itinéraire touristique en 1953. "C'était une nouveauté qui nous a vraiment plu. C'est quand même une image de l'Alsace la Route des vins, une image touristique qui nous amène du monde, qui fait connaître la région".

La Route des vins d'Alsace est l'une des plus anciennes de l'Hexagone et aussi l'une des plus fréquentées, après les vignobles du Bordelais et de Champagne. Elle a attiré 7,7 millions de visiteurs en 2022, dont 45% d'étrangers si l'on compte les nuitées passées dans le vignoble au sens large.

"Ici, c'est plus populaire, on est accueilli pour ce qu'on est par des gens sympas", se réjouit M. Meyer.

- Yoga dans les vignes -