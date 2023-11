Alstom, en crise, annonce un plan pour se désendetter

"Nous mettons en œuvre un plan d’actions global", notamment pour rassurer les agences de notation et tenir "nos objectifs à moyen terme", a prévenu le PDG du groupe, Henri Poupart-Lafarge, cité dans le communiqué de résultat.

Branle-bas de combat chez Alstom: le groupe ferroviaire a annoncé mercredi un plan pour se désendetter avec la suppression de 1.500 emplois dans le monde, des cessions d'actifs et même une possible augmentation de capital "en fonction des conditions du marché".

A l'ouverture de la Bourse à Paris, le cours de l'action Alstom a plongé de plus de 11%. Vers 9H30, il s'établissait à 12,65 euros, en chute de 10,76%.

Au premier semestre de son exercice décalé 2023/2024, cet indicateur, central pour l'estimation de la valeur d'une entreprise, s'établit à -1,1 milliard d'euros. Ce problème de trésorerie "constitue un appel clair au changement", a insisté Henri Poupart-Lafarge.

"Bien que la demande reste à un niveau soutenu, malgré une certaine volatilité, notre performance commerciale a été faible", a-t-il ajouté, notamment en raison du retard pris dans la finalisation du programme Aventra, 443 trains destinés au Royaume-Uni et hérités du portefeuille de Bombardier Transport racheté début 2021, et un versement d'acomptes plus faible que prévu.

- Cessions d'actifs -