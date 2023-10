Amazon et plusieurs plateformes en ligne s'allient pour lutter contre les faux avis

"Les membres de la coalition définiront les meilleures pratiques en matière d'hébergement des avis en ligne et mettront en commun des méthodes de détection de faux avis", promettent les signataires du texte, dans le but de "protéger les consommateurs et les partenaires".

Si les entreprises signataires s'engagent à "respecter les normes les plus strictes en matière d'intégrité", aucune mesure concrète n'est avancée dans le communiqué, qui met seulement en avant des axes d'actions: une harmonisation du secteur, le partage de bonnes pratiques et d'informations sur le sujet.