Amazon ouvre en Allemagne le premier centre européen d'aide en cas de catastrophe

L'entrepôt fait 2.000 m2, peut contenir 1.000 palettes de matériel de secours qui pourraient remplir 20 Boeing 737. Ce n'est pas de la nourriture qui y sera stockée, mais des tentes, des lits de camp, des sacs de couchage, des couvertures, des kits d'hygiène (brosses à dents, dentifrice, savon, produits menstruels, shampoing, gel douche...), des bottes en caoutchouc, des gants,...

L'entrepôt de Rheinberg est le premier en Europe, mais c'est déjà le 13e d'Amazon dans le monde. Il y en a six en Australie, un aux États-Unis, deux au Japon et trois en Inde. Depuis 2017, Amazon s'est engagé dans l'aide aux victimes de tremblements de terre, de feux de forêt et d'inondations. En sept ans, l'entreprise a fait don de 24 millions d'articles, lors de 145 catastrophes. Les biens stockés en Allemagne pourront être distribués lors de catastrophes survenant en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.