Amazon supprime des centaines d'emplois au sein de sa division vidéo

M. Hopkins affirme que toutes les activités du service ont été passées au crible pour prendre cette décision. "Nous avons détecté des opportunités de limiter, voire d'arrêter certains investissements, et de les concentrer sur des initiatives et des produits avec un plus fort impact", affirme-t-il.

Amazon n'est pas le seul diffuseur à procéder à de tels licenciements. Des suppressions d'emplois ont également eu lieu récemment chez Walt Disney, Paramount et Warner Bros, tandis que Netflix n'a plus augmenté le budget destiné à ses contenus depuis deux ans.