Amazon veut accélérer encore les livraisons avec les drones et les robots

Déjà présent dans deux villes américaines, au Texas et en Californie, le service Prime Air (livraisons par drone en moins d'une heure) va ouvrir dans un troisième site aux Etats-Unis, ainsi qu'en Italie et au Royaume-Uni, d'ici fin 2024.

"Et je pense qu'avec les drones, on peut arriver à livrer en trente minutes à grande échelle", a-t-il ajouté lors d'une interview pendant l'événement marketing annuel d'Amazon.

Le groupe de Seattle vient d'installer dans un de ses centres logistiques texans un nouveau système de robotique baptisé Sequoia, qui comporte des portiques et bras mécaniques, des technologies de vision par ordinateur et un nouveau poste de travail ergonomique pour les employés.

Amazon utilise déjà 750.000 robots dans ses entrepôts, mais aspire à rendre les différentes machines plus interopérables.

- Gains de temps -

Sequoia permet d'identifier et de ranger les produits reçus dans les entrepôts "jusqu'à 75% plus rapidement", a indiqué l'entreprise dans un communiqué, ce qui permet de mettre plus vite des articles en vente.

Et le temps de traitement des commandes diminue de 25% dans les meilleurs scénarios.

"Les ventes en personne, dans les magasins physiques, représentent encore plus de 80% des ventes au détail totales, notamment parce que la transaction est immédiate", rappelle Andrew Lipsman d'Insider Intelligence.

L'entreprise doit accélérer toujours plus les livraisons, pour mieux concurrencer les commerces physiques, et faire ainsi grossir le marché des ventes en ligne, explique l'analyste.

"On le voit depuis des années, plus le e-commerce prend de l'ampleur, et plus la part de marché d'Amazon croît", ajoute-t-il.

Amazon a insisté sur la collaboration nécessaire entre les robots et les humains, alors que son approche interroge sur les risques de pertes d'emplois.

"Les tâches répétitives vont sans doute aller aux robots, oui. Et ils permettent d'épargner les gens qui doivent porter des choses lourdes ou marcher des kilomètres", indique Scott Dresser, vice-président chargé de la branche de robotique d'Amazon.

"Mais les humains restent doués pour certaines tâches que les robots ne parviendront pas à exécuter", tempère-t-il.

"Sur les dix dernières années, nous avons installé des centaines de milliers de systèmes robotisés tout en créant des centaines de milliers d'emplois", notamment liés à la maintenance des robots, a souligné Amazon dans un communiqué.

- "Sans pause" -

Le deuxième employeur aux Etats-Unis, juste derrière Walmart, va aussi tester "Digit", les robots androïdes d'Agility Robotics, pour porter des bacs en plastique.

"Actuellement, il y a environ un million d'emplois ouvriers vacants dans la logistique, d'après l'agence fédérale de l'emploi", note Damion Shelton, cofondateur de cette start-up.

"Donc le problème n'est pas de prendre l'emploi de quelqu'un, le problème c'est qu'il n'y a personne pour faire le boulot", continue-t-il pour l'AFP.

Les Digit se déplacent lentement sur leurs "jambes" qui plient à l'envers. "Mais ils ne s'arrêtent jamais", intervient le patron d'Agility.

"Ils travaillent en continu, sans pause, et au bout du compte leur productivité est similaire à celle des humains."

Malgré son apparence incontournable, Amazon fait face depuis cette année à un nouveau type de concurrence de la part d'applications chinoises de e-commerce, comme Temu, qui propose divers produits à prix cassés.

La plateforme a donc tout intérêt à continuer sa course effrénée aux livraisons toujours plus optimisées.

Et c'est le cœur du problème pour Sheheryar Kaoosji, directeur du Warehouse Worker Resource Center, une organisation de soutien aux employés d'entrepôts.

Il reconnaît que les robots peuvent soulager les ouvriers des tâches les plus pénibles, mais estime qu'Amazon continuera d'avoir "l'un des taux d'accidents du travail les plus élevés du pays", tant qu'elle imposera des taux de productivité trop élevés.

"Leur logique est d'utiliser les gens et de les jeter ensuite", assène-t-il.