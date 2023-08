Amende de 800.000 livres sterling pour Pret A Manger après la mésaventure d'une employée

L'incident s'est produit dans le magasin de la gare routière de Victoria, à Londres, le 29 juillet 2021. L'employée ne portait qu'un jean et un t-shirt, alors qu'il régnait une température de -18 degrés Celsius dans la chambre froide de l'entreprise. Après avoir paniqué et plongé dans un état hypothermique, celle-ci a finalement été libérée par un collègue et a ensuite été soignée.

L'enquête a révélé que l'entreprise n'avait pas procédé à une évaluation appropriée des risques encourus par les employés travaillant dans des environnements à température contrôlée. Dans les mois qui ont précédé l'incident, plusieurs cas d'alarmes défectueux ont également été signalés.