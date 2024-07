Amende d'un demi-milliard de dollars pour un producteur de lait infantile aux États-Unis

Plus de 1.000 demandes d'indemnisation de ce type ont été déposées contre Abbott et d'autres fabricants de lait pour bébés aux États-Unis.

Pour sa défense, l'avocat de la société a fait valoir que le bébé devait avoir des problèmes de santé avant de boire le lait.

Abbott Laboratories a fait savoir, via un porte-parole, qu'elle était en total désaccord avec le verdict du jury, qui n'aurait pas non plus été unanime, et qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour le renverser.