American Airlines en perte après une charge exceptionnelle liée à ses pilotes

Un record pour un troisième trimestre, a souligné AA dans un communiqué, expliquant avoir tiré profit d'une demande résiliente et de revenus records générés par son programme de fidélité.

En s'appuyant sur la tendance du cours des carburants et de la demande, et hors éléments exceptionnels, la compagnie s'attend à une marge opérationnelle ajustée comprise entre 2% et 4% au quatrième trimestre et à "environ 7%" pour l'ensemble de l'exercice en cours. Elle était de 5,4% au troisième trimestre.

Les 15.000 pilotes de la compagnie ont ratifié en août la nouvelle convention collective d'une durée de quatre ans négociée avec la direction.