Année record en 2023 pour le groupe aérien IAG

International Airlines Group (IAG) a enregistré des bénéfices opérationnels sous-jacents de 3,5 milliards d'euros en 2023, soit près de trois fois ceux de l'année 2022 qui s'élevaient à 1,3 milliard d'euros et un montant plus élevé que le pic de pré-pandémie.

"En 2023, l'IAG a plus que doublé sa marge opérationnelle et ses bénéfices en comparaison avec 2022, récupérant des capacités pour se rapprocher des niveaux pré-pandémiques dans la plupart de ses marchés essentiels."

Le groupe, qui possède les compagnies aériennes British Airways et Vueling, entre autres, indique que la demande est toujours robuste, surtout de la part des vacanciers. Les compagnies du groupe sont réservées à 92% pour le premier quart de l'année et à 62% pour la première moitié.

Le groupe indique que la capacité des trois derniers mois de 2023 s'élevait à 98,6% des niveaux observés avant la pandémie de coronavirus avec la capacité sur toute l'année à 95,7% de ces niveaux. La capacité de la compagnie aérienne British Airways s'est quant à elle redressé plus lentement à 90,1% des niveaux de 2019, principalement à cause d'un rebond plus lent en Asie-Pacifique.

Le propriétaire de la compagnie aérienne britannique a par ailleurs enregistré des revenus annuels record en 2023 après avoir profité du rebond de la demande mondiale en termes de voyage.