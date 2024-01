Annulation de certains vols vers l'Allemagne en raison des chutes de neige

Certains avions en provenance et à destination de l'Allemagne, notamment aux aéroports de Francfort et de Munich, sont actuellement au sol. Un certain nombre de vols ont donc été annulés.

La neige tombant de plus en plus fort à Bruxelles, l'aéroport se prépare à d'éventuels retards. "Cela est dû à la nécessité de dégager les avions et les pistes d'atterrissage. Nous conseillons donc aux passagers de s'informer via le site web et nos écrans dans le hall des départs", a conclu la porte-parole.