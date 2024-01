Anvers: près de la moité des bus roulent après une grève chez un sous-traitant de De Lijn

Près de la moitié des bus circulent à nouveau mardi en périphérie anversoise après le mouvement de grève qui touchait depuis mercredi dernier un sous-traitant de De Lijn à Edegem et Tisselt, a indiqué le syndicat socialiste ABVV (FGTB).

Trois jours de grève avaient été menés de mercredi à vendredi dans ces dépôts de bus. Les chauffeurs estiment que certains véhicules ne sont pas en ordre techniquement. Ils affirmaient ne pas disposer de suffisamment de bus pour assurer leurs trajets et que ceux opérationnels sont dans un mauvais état, avec parfois des sièges ou des rétroviseurs cassés.

La secrétaire de l'ABVV, Carine Dierckx, a rappelé mardi qu'il n'était plus question de partir en grève. "L'accord est et reste que les chauffeurs de bus prennent leur service avec des véhicules en ordre de marche. Dès qu'un bus est réparé, il est également déployé", a-t-elle déclaré. "Actuellement, environ la moitié des bus circulent à Edegem et 40% à Tisselt", a-t-elle estimé.