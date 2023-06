Aperam freine le BEL 20, qui poursuit son redressement

AB InBev (51,88) avait pris la tête des hausses en regagnant 1,6% devant Elia (116,20) et KBC (63,50), positives de 1,5 et 1%, ce dernier écart se retrouvant en WDP (25,02) tandis que Cofinimmo (68,30) se contentait d'un mieux de 0,8% comme Solvay (101,85), UCB (80,62), Ackermans (150,50) et GBL (72,02).

Engie (15,27) et KBC Ancora (41,80) étaient à nouveau positives de 1,8 et 1,7%, CFE (9,40) et Unifiedpost (3,45) remontant de 3,1 et 2,1%, Home Invest (15,90) et Banimmo (3,84) de 2,1%, Exmar (10,82) et Agfa-Gevaert (2,25) de 1,1%.

Oxurion (0,0018) chutait de 10% alors que Biosenic (0,0848) et DMS Imaging (0,017) rebondissaient de 5,5 et 6,2%, Mithra (2,00) regagnant 2,8%.

L'euro s'inscrivait à 1,0845 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0890 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.385 euros, en progrès de 55 euros.