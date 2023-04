Appétit pour le risque limité à la Bourse de Paris (+0,29%)

"Il semble que le marché oscille entre la certitude d'une récession et l'espoir qu'elle sera peu profonde", commente Victor Verberk, co-responsable de l’équipe crédit chez Robeco.

A l'issue de cette séance, la place parisienne fermera 4 jours et ne reprendra les échanges que mardi.

Alors qu'ils espéraient depuis des mois des signes de détente du marché du travail américain et un ralentissement économique pour entrevoir une fin prochaine des cycles de hausses des taux de la Réserve fédérale (Fed), les intervenants de marché s'inquiètent désormais de la santé de la première économie mondiale.

Des créations d'emplois privés plus faibles que prévu en mars et surtout le ralentissement plus fort qu'attendu de l'activité dans les services (ISM) publié mercredi aux Etats-Unis suscitent des craintes parce qu'ils font planer un risque de contraction.

Selon les experts, les données des prochains jours sur l'emploi et l'inflation aux Etats-Unis seront déterminantes pour savoir si la banque centrale américaine (Fed) augmentera ou non à nouveau de 25 points de base son taux directeur lors de sa prochaine réunion en mai.