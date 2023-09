Apple intègre le port de chargement universel requis par l'Europe à son nouvel iPhone

Et "désormais, le même câble peut charger votre Mac (ordinateur), votre iPad (tablette), votre iPhone et même vos AirPods pro de deuxième génération (écouteurs sans fil)", a ajouté Kaiann Drance. "Si la batterie de vos AirPods est trop faible, ou celle de votre Apple Watch (montre), vous pouvez les charger directement depuis votre iPhone".

Les dirigeants de la marque à la pomme ont dévoilé mardi quatre nouveaux iPhone avec, comme chaque année, des écrans plus lumineux, des objectifs plus sophistiqués et des capacités informatiques plus perfectionnées. Le modèle de base, l'iPhone 15, sera commercialisé à partir de 800 dollars, le même prix que l'iPhone 14 présenté il y a un an.

Intégrer plus largement le port USB-C représente une petite révolution pour l'écosystème de produits et services d'Apple, qui s'intègre difficilement aux autres systèmes.