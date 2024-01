Apple numéro un des ventes de smartphones en 2023 selon une étude

Le groupe californien a vendu plus de 234 millions d'iPhone l'année dernière, soit 20,1% du marché mondial, selon IDC.

C'est la première fois qu'il détient la plus grosse part de ce marché, et c'est "le seul acteur du Top 3 à afficher une croissance annuelle positive", de 3,7%, note Nabila Popal, directrice de recherche.

La marque à la pomme a pourtant fait face à "des défis réglementaires accrus et à la concurrence renouvelée de Huawei en Chine, son plus grand marché", ajoute-t-elle. "Le succès continu et la résilience d'Apple sont en grande partie dus à la tendance croissante des appareils haut de gamme, qui représentent désormais plus de 20 % du marché, à des offres de reprise des anciens modèles agressives et à des plans de financement à taux zéro".