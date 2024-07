Après un printemps morose, Air France-KLM va souffrir des JO cet été

Le groupe aérien, qui a vu son bénéfice net d'avril à juin divisé par quatre, à un niveau très inférieur aux attentes des analystes, a révisé en baisse l'un de ses principaux objectifs annuels et encore renforcé son plan d'économies, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

L'effet JO concerne principalement Air France, partenaire officiel de la manifestation, et qui espérait en profiter pour mettre en valeur ses services et son image de marque.

Début juillet, l'ensemble franco-néerlandais avait déjà noté un "comportement significatif d'évitement" de Paris par la clientèle internationale et parallèlement, une réticence de Français à prendre l'avion avant et pendant la période des JO, dont la cérémonie d'ouverture est vendredi.

La compagnie prévoyait en juin de transporter 20% des athlètes attendus lors de ces compétitions sportives - et même 35% de ceux des Jeux paralympiques -, dans le contexte d'un crucial "pic d'été" de la fréquentation de ses lignes.

Entre avril et juin, le groupe a dégagé un bénéfice net de 165 millions d'euros, certes son premier trimestre dans le vert depuis la fin de l'été 2023. Mais ce montant représente seulement le quart du bénéfice record de la période correspondante l'année dernière (612 millions). Et les analystes financiers compilés par le fournisseur de données Factset le voyaient à 308.

Le chiffre d'affaires a de son côté crû de 4,3% à 7,95 milliards d'euros.

- Carburant plus cher -

"Le deuxième trimestre 2024 a confirmé l’émergence d’un environnement de plus en plus difficile pour l'aviation, avec une hausse des prix du carburant et une pression continue sur les coûts", a expliqué le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith.