Après une année 2022 difficile, les marges commencent à s'améliorer en 2023

Après une période de fortes hausses, les prix à la consommation et les prix industriels des produits alimentaires se sont stabilisés depuis avril 2023, ressort-il d'une étude de l'Observatoire des prix du SPF Économie, rendue publique vendredi.

Les prix ont tout d'abord augmenté de 25% entre janvier 2022 et juillet 2023. La deuxième période de 2023 a vu une stabilisation des prix alimentaires du retail et au niveau industriel.

Celle-ci a été présentée aux représentants des agriculteurs et des distributeurs, réunis au sein de la Task force alimentation.

Selon l'Observatoire des prix, la rentabilité du secteur agricole s'est améliorée en 2022 par rapport à 2020 et 2021. Cette amélioration cache cependant d'importantes disparités entre spécialisations agricoles, et donc entre Régions. Ainsi, la fruiticulture et la production porcine ont vu leur marge se dégrader encore davantage en 2022.

En 2022, la marge nette de l'industrie alimentaire et des boissons a diminué d'environ 20% par rapport à 2021. La part des entreprises affichant une perte d'exploitation en 2022 a aussi fortement augmenté (23,7% en 2022 contre 15,8% en 2021). La marge s'améliore par contre en 2023.

Dans la distribution, la marge s'est contractée en 2022, passant de 1,93% en 2021 à 1,16% en 2022. La part des entreprises affichant une perte d'exploitation en 2022 a aussi fortement augmenté (28,5% en 2022 contre 18,9% en 2021)