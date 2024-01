ArcelorMittal prévoit d'investir 1,8 milliard d'euros avec l'aide de l'Etat pour décarboner son site de Dunkerque

Cet argent permettra de construire deux fours électriques ainsi qu'une unité de réduction directe du fer, première étape pour produire l'acier décarboné.

Ces installations fonctionnant à l'électricité et au gaz, et à terme à l'hydrogène, se substitueront aux fourneaux fonctionnant au charbon, ce qui devrait permettre de réduire les émissions de CO2 du site de 4,4 millions de tonnes par an.

Les investissements n'ont pas encore été complètement validés par ArcelorMittal mais l'entreprise effectue actuellement les études finales, a précisé Bercy. Les fours et l'unité de réduction directe du fer devraient commercer à fonctionner en 2027.