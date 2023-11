arGEN-X enfonce le BEL 20 sous les 3.500 points

Alors que ses voisins européens cédaient moins de 0,5% mardi vers onze heures, l'indice BEL 20 accusait une perte de 2,4% à 3.475 points avec tous ses éléments dans le rouge, à la seule exception de Elia (97,70), stationnaire.

Le BEL 20, qui cédait 0,4% à l'ouverture, devait subitement abandonner 2,1% aux premiers échanges en arGEN-X (393,60), poids-lourd de la cote qui chutait de plus de 15% à la suite de l'échec d'un traitement et dont la perte était toujours de 13,3% vers onze heures. Barco (14,98) et Sofina (198,60) suivaient avec des baisses de 2,1 et 2% en compagnie des immobilières Aedifica (57,65), WDP (25,10) et Cofinimmo (63,90) qui reculaient de 1,5% chacune.

AB InBev (56,72) valait 0,8% de moins que la veille, KBC (52,46) et Ageas (39,97) cédant 0,2% tandis que Solvay (102,70) et UCB (68,28) cédaient 0,7 et 1%. Melexis (83,40) portait peu après son recul à 2% alors que Aperam (29,94) et Umicore (23,80) reperdaient 0,2 et 0,6%. Hors BEL 20, Bpost (4,46) cédait 0,7% après avoir plongé de 11,9% la veille, Atenor (5,06) chutant de même, de 8% supplémentaires.

Agfa-Gevaert (1,42) et Iep Invest (5,30) abandonnaient 43 et 4,5%, Immobel (26,75) et Ascensio (46,30) reculant de même de 3,4 et 2,1%. MDxHealth (2,88) était enfin négative de 6,9% alors que IBA (11,00), Fagron (17,06), Nyxoah (4,55), Celyad (0,494) et Onward Medical (3,50) perdaient un peu plus de 1% chacune. L'euro s'inscrivait à 1,0945 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0935 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 59.195 euros, en progrès de 35 euros.