ArGEN-X est venu au secours du BEL 20 qui termine dans le vert

Melexis (82,35) et Ackermans (157,00) se distinguaient également par des hausses de 3,20 et 1,82% alors que Ageas (37,82) et Solvay (23,65) emmenaient les baisses en chutant de 3,35 et 3,11%. AB InBev (57,65) valait 0,59% de plus que vendredi tandis que KBC (59,00) reculait de 0,67% et Sofina (216,60) de 0,64%.

Galapagos (35,08) et Syensqo (84,82) étaient positives de 1,56 et 0,68% alors qu'UCB (85,90) perdait 0,28%, Aperam (28,82) reperdant 0,55% tandis que Umicore (20,66) et Elia (109,50) s'appréciaient de 0,68 et 0,74%, D'Ieteren (178,60) reculant de 1,60%.