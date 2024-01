arGEN-X et Elia soutiennent le Bel 20

L'indice bruxellois était par contre freiné par Umicore (23,40) et Syensqo (92,75) qui abandonnaient 2,66 et 2,55% en compagnie de Solvay (28,00) qui perdait 1,16%, UCB (82,66) étant par contre positive de 1,05%.

AB InBev (59,38) et Ageas (39,76) valaient 0,88 et 0,81% de plus que vendredi contrairement à KBC (60,54) qui cédait 0,53%, Proximus (8,82) et Umicore (23,40) abandonnant 1,59 et 2,66%.

Belysse (0,71) et Atenor (6,68) chutaient par ailleurs de 2,5 et 3,5% alors que Viohalco (5,92) bondissait de 4,2%

Mithra (1,23) et Fagron (17,22) s'appréciaient enfin de 3,3 et 2,9% à l'inverse de Celyad (0,365) qui chutait de 3,7%, Oxurion (0,0005) reperdant 16,7%.