arGEN-X et Solvay ont empêché le BEL 20 de se redresser

KBC (58,22) et Ageas (38,43) valaient 0,97 et 0,37% de plus que la veille alors que AB InBev (57,45) reculait de 0,49%, les immobilières voyant Cofinimmo (67,30) et WDP (26,08) abandonner 1,54 et 1,73%.

Il était pénalisé par les chutes de 3,01% de arGEN-X (334,70) et Solvay (23,53), Galapagos (34,70) et UCB (81,78) abandonnant de même 2,42 et 1,04% tandis que Syensqo (81,00) regagnait 0,77%.

Melexis (80,85) et D'Ieteren (177,30) étaient positives de 2,54 et 1,37%, Aperam (29,17) et Umicore (20,94) s'appréciant de 1,28 et 0,96% alors que Elia (109,90) et Proximus (9,26) reperdaient 1,87 et 0,54%.

Colruyt (43,23) gagnait par ailleurs 2,9% à l'inverse de Ahold Delhaize (25,67) qui chutait de 3%, CFE (7,70) s'appréciant de 2,5% contrairement à Ontex (7,05) et Agfa-Gevaert (1,188) qui abandonnaient 2,9 et 2,3%.

Onward Medical (2,18) et Sequana Medical (2,88) perdaient enfin 12,1 et 4% supplémentaires, Biosenic (0,047) et Oxurion (0,0003) chutant de 7,5 et 25%.