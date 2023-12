arGEN-X fait plonger le BEL 20 de plus de 3%

En progrès de 0,5% mercredi matin, l'indice BEL 20 devait subitement plonger de plus de 3% entrainé par la débâcle de son poids-lourd arGEN-X qui plongeait de 32% à 283,10 euros après avoir attendu un point d'équilibre pendant plus de 45 minutes.

arGEN-X (289,50) abandonnait toujours 30,4%, Syensqo (95,30) et Solvay (26,98) reperdant 2,2 et 0,8% tandis que UCB (76,46) était en hausse de 0,2%.

AB InBev (58,02) et KBC (57,36) valaient 0,4 et 0,2% de plus que la veille, Elia (112,20) et Proximus (8,56) repartant de 0,5 et 0,3% à la hausse.

Aperam (33,03) et Umicore (24,80) reperdaient 0,3 et 0,5% tandis que Aedifica (63,20) et Cofinimmo (70,00) cédaient 0,5 et 0,2%.

Colruyt (40,27) reculait par ailleurs de 1,7% pour une hausse de 0,7% compte tenu de son détachement de coupon, EVS (28,40) et DEME (106,60) valant 1,7% de moins que mardi tandis que Barco (16,39) cédait 1,1% contrairement à Orange Belgium (13,30) qui gagnait 1,4%.