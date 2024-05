arGEN-X a freiné la descente de l'indice BEL 20

Syensqo (91,68) était négative de 1,26% mais, gagnait 0,49% compte tenu de son détachement de coupon. Galapagos (24,92) et Solvay (34,22) étaient abandonnaient 0,88 et 0,52%, rejointes par UCB (127,20) qui cédait de justesse 0,04%. Lotus Bakeries (9.850) gagnait par contre 0,10%.

Il subissait par contre la pression d'Elia (92,85) et Umicore (17,96) qui chutaient de 3,93 et 3,91%, les immobilières voyant Aedifica (58,80) et Cofinimmo (58,85) reculer de 1,75 et 2%, WDP (26,24) de 2,16%.

AB InBev (57,66) valait 1,70% de moins que la veille, KBC (66,64) et Ageas (47,12) reculant de 0,33 et 0,93%, Melexis (82,35) et D'Ieteren (201,80) de 2,66 et 0,98%, Sofina (217,00) et GBL (69,10) de 1,90 et 1,85%.

Atenor (6,02) chutait par ailleurs de 4% en compagnie de Bpost (3,295) et VGP (102,80) qui abandonnaient 3,6 et 3,2%. Proximus (7,20) et Kinepolis (37,65) étaient négatives de 2,5 et 2,3%, Aperam (25,94) et Exmar (7,41) de 2,5 et 2,4%, Barco (12,67) de 1,9%. Immobel (26,20) cédait 0,9% mais, après avoir bondi de 8,3% à 28,65 euros à l'ouverture.

Biosenic (0,0182) reculait de 25,4% après avoir perdu 17,6% la veille. Sequana Medical (1,57) chutait enfin de 9,5% après un bond de 8,1% mardi, Celyad (0,301) reperdant 2,9% après un gain de 3,1% la veille.