arGEN-X permet au BEL 20 de se distinguer

Les résultats encourageants d'une recherche faisaient bondir arGEN-X de plus de 3,3% mercredi matin permettant ainsi au BEL 20 de se distinguer en gagnant jusqu'à 0,56% parmi des indices européens partagés et peu modifiés.

Vers 11h00, l'indice vedette belge conservait une avance de 0,25% à 3.817 points avec 11 de ses 19 éléments en hausse toujours emmenés par arGEN-X (369,60) qui restait positive de 1%.

Ageas (42,31) et KBC (69,56) suivaient avec des mieux de 0,9%, AB InBev (56,26) et Ackermans (161,20) s'appréciant de 0,8%, D'Ieteren (205,60) et Elia (97,95) de 0,7 et 0,3%.