Argentine: avec loyers et prix "libérés", la quête de l'abordable exacerbée

Entre des cartons vides et la moitié de son studio empaqueté, Tomas Sislian, 28 ans, s'apprête à quitter en février Saavedra, son quartier de toujours. Ses propriétaires n'ont pas renouvelé son bail, invoquant "la situation compliquée de l'économie". Traduction vraisemblable: attendre que le marché se stabilise pour fixer un loyer plus élevé, ou passer en AirBnB.

Sans toit... ni lois. Pour de nombreux Argentins, le premier impact concret d'un mois de "dérégulation" sous la présidence ultralibérale de Javier Milei est l'aggravation du fléau inflationniste, conduisant à des loyers "libérés" toujours plus inaccessibles et une traque inlassable d'aliments à prix abordable.

"J'ai vécu toute ma vie dans le coin, c'est horrible d'avoir l'impression qu'on m'expulse", explique le jeune producteur audiovisuel freelance. "Ca me frustre parce que je suis un professionnel, j'ai deux diplômes, quatre emplois, c'est pas possible de devoir partir à 20 kilomètres d'où j'ai toujours vécu..."

La crise du logement n'est pas nouvelle à Buenos Aires, où foisonnent les locations de courte durée pour étrangers dollarisés, quand le peso des Porteños ne suit plus l'inflation des loyers - qui ne sont d'ailleurs quasiment plus jamais réclamés en pesos.

Et le tableau a empiré avec une inflation de +12,8% en novembre et 25,5% en décembre (pour atteindre +211% en 2023), conséquence de la fin de l'encadrement des loyers, des prix, et la répercussion d'une dévaluation de 50% du peso aux premiers jours de la présidence de Javier Milei.