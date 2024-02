Argentine: entre inflation et "audit" de l'aide, les soupes populaires comptent leurs pâtes

Comment cuisiner pour davantage, avec moins ? Les soupes populaires d'Argentine raclent les fonds de celliers, en tenaille entre des demandeurs plus nombreux et une aide publique raréfiée, officiellement dans l'attente d'un "audit" par le gouvernement Milei en vue d'une aide plus "transparente".

Les récipients en plastique s'amoncellent sur la table, déposés comme chaque jour par les voisins, dans cette soupe communautaire de Loma Hermosa, faubourg défavorisé à 40 km du centre de Buenos Aires.