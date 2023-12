Argentine: "Il faut encaisser...", un degré de stoïcisme face à l'austérité qui vient

L'inflation n'a pas attendu les mesures d'austérité de la présidence Milei pour s'envoler, mais dévaluation du peso et libération des prix lui promettent déjà un nouveau coup de fouet. Pour autant, plus d'un Argentin se préparait mercredi à "encaisser" quelques rudes mois dans l'espoir "d'en sortir mieux".

"Après les mesures annoncées par le gouvernement (mardi), on augmente les prix. Plein de produits ont déjà commencé à exploser, et malheureusement cela pourrait durer six à 12 mois", explique-t-elle à l'AFP.

Dans une autre supérette du quartier, Miguel, le gérant qui refuse de donner son nom, s'excuse presque : les prix viennent juste d'arriver des grossistes, avec des hausses allant de 20 à 60%, et "on est obligé de les répercuter sur les clients. Il n'y a pas le choix. Et la semaine prochaine ça augmentera encore", prédit-il.

- "Passer quelques mois durs" -