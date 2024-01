Argentine: l'élan dérégulateur de Milei à l'épreuve du parlement

La Chambre des députés a entamé à la mi-journée l'examen du texte, pompeusement baptisé "Loi des bases et points de départ pour la liberté des Argentins", qui vise "à restaurer l'ordre économique et social basé sur la doctrine libérale incarnée dans la Constitution de 1853".

Le parlement argentin a commencé mercredi à examiner l'ambitieux train de réformes dérégulatrices du président ultralibéral Javier Milei, un projet déja fortement amendé par un exécutif contraint à des compromis parlementaires, et voué à un débat-marathon de plusieurs jours.

Ce texte pharaonique, par tous surnommé "Loi omnibus" comportait intialement 664 dispositions, touchant quasiment tous domaines de vie publique et privée, du système électoral à l'éducation, de la culture aux privatisations, au code pénal, commercial, à la légitime défense, au divorce, à la pêche, au statut des clubs de football.

Après des semaines de tractations en commissions, il a été amputé de près plus de 280 articles, soit près de la moitié, notamment, et crucialement un ensemble de réformes fiscales - pour lequel le gouvernement a dit se laisser du temps - et une modification du calcul des retraites, hautement polémique.

Concessions rendues en partie inévitables par l'arithmétique au parlement, ou le jeune parti de Javier Milei, La Libertad Avanza, n'est que troisième force.