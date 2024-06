Argentine: l'inflation continue de ralentir mais la reprise se fait attendre

L'inflation en Argentine a poursuivi en mai la décélération graduelle entamée il y a cinq mois, à 4,2% sur un mois, la plus basse en deux ans et demi, mais qui reste écrasante sur un an, à 276,4%.

L'indice des prix en mai, publié jeudi par l'Institut national de la statistique (Indec), repasse pour la première fois sous les 5% depuis novembre 2022 lorsqu'il avait atteint 3,9%.