Argentine: Milei procède à une dévaluation choc, serre la ceinture de l'Etat

Le gouvernement argentin de l'ultralibéral Javier Milei a comme promis engagé une thérapie de choc, annonçant mardi plusieurs mesures dont une dévaluation de plus de 50% du peso, la réduction de subventions aux transports et à l'énergie, pour stabiliser une économie rongée par un endettement et une inflation chroniques.

Fin des chantiers publics d'infrastructure, qui passeront désormais au privé, non renouvellement des contrats publics de moins d'un an, réduction drastique des ministères et de la haute fonction publique... les mesures "d'urgence" annoncées par le ministre de l'Economie Luis Caputo visent selon lui a éviter "la catastrophe d'une hyperinflation" qui menace la 3e économie d'Amérique latine.